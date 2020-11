Gewinnausschüttung: EU-Versicherungsaufsicht warnt vor Ende des Dividenden-Stopps

Die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA hält angesichts der Risken in der Corona-Krise am Dividenden-Stopp für die Branche fest. Es sei verführt, die Empfehlung zum Ausschüttungsverzicht aufzuheben, sagte EIOPA-Vertreter Dimitris Zafeiris am Mittwoch bei einer Branchenkonferenz von Reuters.