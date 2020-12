Gewinnausschüttungen: EIOPA mahnt Versicherer zu Vorsicht bei Dividenden

Diesmal formulierte die EIOPA vorsichtiger: Die Aufseher in den einzelnen Ländern müssten sicherstellen, dass die Firmen in ihren Solvenzplanungen die Unsicherheit einkalkulierten, wie stark und wie lang sich die Corona-Pandemie auf die Finanzmärkte auswirken könnte und was das für ihre Geschäftsmodelle und ihre Finanzplanung bedeute.