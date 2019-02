 GfK: Verbraucherstimmung bleibt stabil, aber die Rezessionsgefahr steigt spürbar

Wermutstropfen ist die Talfahrt der Konjunkturerwartungen. Diese trübten sich den fünften Monat in Folge ein und sind nun so negativ wie seit drei Jahren nicht mehr. „Aus Sicht der Konsumenten hat die Gefahr, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleitet, zuletzt spürbar zugenommen“, sagte Bürkl.