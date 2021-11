Gigabit-Anschlüsse: Telekom bestätigt Gründung eines Joint-Ventures mit IFM für Glasfaser-Ausbau

Die Deutsche Telekom gründet für einen schnelleren Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ein Joint-Venture mit dem Infrastrukturinvestor IFM aus Australien. Ziel sei es, bis 2028 vier Millionen zusätzliche gigabitfähige Anschlüsse bis zum Haus (FTTH) im ländlichen Raum und in Fördergebieten zu errichten, teilte der Bonner Dax-Konzern am Freitag mit. Zuvor hatten bereits die Nachrichtenagentur Reuters und das Handelsblatt darüber berichtet.