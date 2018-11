Gleichberechtigung: Energieanbieter EWE will mehr Frauen auf Führungsposten

Bundesweit werden die meisten Unternehmen von Männern gelenkt, Frauen in Führungspositionen sind in der Minderheit. In den Vorständen der 160 deutschen börsennotierten Unternehmen lag der Frauenanteil zum Stichtag 1. September bei acht Prozent, wie aus einem Bericht der Allbright-Stiftung hervorgeht.