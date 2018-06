Globale Konjunktur: Weltbank rechnet mit sinkendem Wirtschaftswachstum

WashingtonDas weltweite Wirtschaftswachstum bleibt in diesem Jahr nach einem Bericht der Weltbank auf einem robusten Kurs. Für 2018 sagten die Ökonomen am Dienstag in Washington ein globales Konjunkturplus von 3,1 Prozent voraus, danach werde es sich über die nächsten beiden Jahre allmählich abschwächen.