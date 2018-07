Goldman Sachs: Ära Solomon beginnt mit Umbau der Führungsetage

Die Gesellschaft hat Bankerin Alison Masse und Strategiechefin Stephanie Cohen in ihren Management-Ausschuss berufen, wie aus einem Memo an die Mitarbeiter am Montag hervorging. Sheila Patel, die das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft leitet, und Chief Administrative Officer Laurence Stein kamen ebenfalls neu hinzu, so dass der Ausschuss nun 33 Mitglieder umfasst, darunter sieben Frauen.