Goldman Sachs: Fast ein Viertel der temporären Entlassungen könnten dauerhaft sein

In gewisser Weise könnte die erstaunliche Anzahl vorübergehend entlassener Arbeitnehmer der Erholung Rückenwind verschaffen. Diese Arbeitnehmer haben tendenziell bessere Einstellungsaussichten, und das Risiko eines Abrutschens in eine dauerhafte Arbeitslosigkeit bleibt relativ gering. So erwartet Goldman, dass die Wiedereinstellungen den größten Teil des Nettoanstiegs von 5,6 Millionen bei den Arbeitsplätzen ausmachen, den die Bank später in diesem Jahr erwartet.