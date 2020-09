Google-Mutterkonzern: China bereitet wohl Untersuchung gegen Alphabet vor

Dies wirkte sich auch auf den Umsatz der Chinesen in Nordamerika aus. Im August weitete die US-Regierung die Sanktionen gegen Huawei auf das Halbleitergeschäft aus, was das Smartphonegeschäft Analysten zufolge sogar letztlich in die Knie zwingen könnte. Die Amerikaner befürchten, die Technologie des chinesischen Smartphone-Herstellers könnte zur Spionage genutzt werden. Huawei weist die Vorwürfe zurück.