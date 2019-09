Google Play Pass: Nach Apple führt auch Google ein App-Abo für knapp fünf Dollar ein

Wenige Tage nach Apple führt auch der große Konkurrent Google ein Abo-Angebot ein, bei dem ausgewählte Apps ohne Werbung und weitere Kosten genutzt werden können. Der „Google Play Pass“ gibt für 4,99 Dollar pro Monat Zugang zu mehr als 350 Spielen und anderen Anwendungen. Der Service soll diese Woche auf in den USA und „bald“ auch in anderen Ländern verfügbar sein, wie Google in der Nacht zum Dienstag ankündigte. Voraussetzung ist ein Gerät mit dem Google-Betriebssystem Android.