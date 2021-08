Green finance: Blackrock: Europas Banken bei Nachhaltigkeit zu langsam

Europas Banken hinken laut einer von der EU in Auftrag gegebenen Studie des US-Vermögensverwalters BlackRock beim Thema Nachhaltigkeit hinterher. So verfüge die Branche über keine gemeinsame Definition von Anlagestandards mit Blick auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG), heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht.