Green Finance: Welche Rolle die Finanzwelt im Kampf gegen den Klimawandel spielt

Wenn etwa Rohstoffunternehmen künftig bestimmte Brennstoffvorräte nicht mehr erschließen oder ausbeuten dürfen, kann das für solche Firmen zum Existenzrisiko werden. Die Marktkapitalisierung großer amerikanischer Kohleunternehmen sei in den vergangenen zehn Jahren um etwa 90 Prozent gefallen, in einer Zeit, in der der amerikanische Aktienmarkt immer neue Rekorde feierte.