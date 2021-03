Rund um die Pleite der Bremer Greensill Bank ist ein Streit entbrannt um Entschädigungszahlungen an die verstaatlichte Hypo Real Estate. Das Geldhaus, das in der Finanzkrise mit mehreren Milliarden Euro vom Staat gerettet werden musste, legte einem Bericht der „Welt“ zufolge 75 Millionen Euro bei der Greensill Bank an und will das Geld nun vom Einlagensicherungsfonds des Bankenverbands zurückbekommen.