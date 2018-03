Griechenland: Hellas-Banken brauchen für völlige Genesung noch Zeit

FrankfurtGriechenlands Geldhäuser brauchen nach Einschätzung der EZB-Bankenaufsicht noch Zeit, um die Schuldenkrise ganz hinter sich zu lassen. „Wie jemand der lange krank war, sind die griechischen Banken noch etwas schwach“, sagte die oberste Bankenwächterin der Europäischen Zentralbank (EZB), Daniele Nouy, am Donnerstag in Delphi laut Redetext. Es brauche Zeit und Entschlossenheit, damit sie sich völlig erholen. Der Anteil der faulen Kredite sei in Griechenland mit nahe 50 Prozent am höchsten im Euro-Raum. „Und das ist ein großes Problem,“ so die Französin.