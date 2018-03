Größtes deutsches Geldhaus: Die fünf wichtigsten Punkte zum Geschäftsausblick der Deutschen Bank

Im vergangenen Jahr erreichte die DWS Einnahmen von 2,5 Milliarden Euro, der Nettogewinn kletterte auf 633 Millionen Euro von 452 Millionen Euro im Vorjahr. 2018 sei parallel mit dem erwarteten Einnahmeminus auch beim Ergebnis ein leichtes Minus möglich, hieß es in Finanzkreisen. Am 23. März soll die DWS an die Börse kommen. Die Deutsche Bank will sich von 20 bis 25 Prozent ihrer Anteile trennen und erhofft sich davon bis zu 1,8 Milliarden Euro.