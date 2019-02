 Großbank: Barclays kehrt in die schwarzen Zahlen zurück

Barclays zahlt eine Dividende von 6,5 Pence je Aktie und will weiteres Kapital an die Aktionäre ausschütten, wenn dies möglich ist. Allerdings sank die harte Kernkapitalquote auf 13,2 (13,3) Prozent - und sorgt für Zweifel, ob Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe tatsächlich realistisch sind. Erst am Mittwoch hatte der Rivale Lloyds angekündigt, insgesamt vier Milliarden Pfund an die Anleger auszuschütten.