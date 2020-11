Großbank: Credit Suisse reduziert den Wert einer Beteiligung wohl um 450 Millionen Dollar

Die Credit Suisse nimmt eine Wertberichtigung auf ihre Beteiligung am Hedgefonds York Capital Management vor. Die Höhe der Wertminderung werde im Rahmen des Jahresabschlusses geprüft, dürfte sich nach derzeitiger Schätzung aber auf rund 450 Millionen Dollar belaufen, wie die Schweizer Großbank am Dienstag mitteilte. Dieser Betrag werde in den Ergebnissen des vierten Quartals verbucht werden.