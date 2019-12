Großbank: Credit Suisse rudert bei Zielen zurück

Auch das Ziel für das kommende Jahre schraubte die Bank zurück. Neu peilt Credit Suisse 2020 einen Wert von rund zehn Prozent statt wie bisher von elf bis zwölf Prozent an. Die bisherigen Prognosen zur Ausschüttung an die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen bestätigte die Bank im Wesentlichen.