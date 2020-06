Großbank: HSBC befürchtet Vergeltungsmaßnahmen Pekings bei Ausschluss von Huawei

Die HSBC hat die Regierung in London einem Zeitungsbericht zufolge vor einem Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei vom Aufbau des britischen 5G-Netzes gewarnt. HSBC-Chef Mark Tucker habe in vertraulichen Gesprächen mit Beratern von Premierminister Boris Johnson darauf hingewiesen, dass seine Bank in China Opfer von Vergeltungsmaßnahmen werden könne, berichtete der „Telegraph“ am Samstag unter Berufung auf Insider in Wirtschaft und Politik.