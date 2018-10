Großbank: HSBC zahlt Millionenstrafe wegen fauler US-Hypothekengeschäfte

New YorkDie Großbank HSBC kommen dubiose Hypothekengeschäfte teuer zu stehen, die zur jüngsten weltweiten Finanzkrise beigetragen haben sollen. Das Geldhaus gab am Dienstag in New York bekannt, sich mit dem US-Justizministerium auf einen 765 Millionen Dollar (666 Mio. Euro) teuren Vergleich geeinigt zu haben. Mit der Zahlung kauft sich HSBC in einem seit Jahren andauernden Ermittlungsverfahren frei.