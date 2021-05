Großbank: Nach Archegos-Kollaps: Credit Suisse begrenzt Verschuldungsgrad

Die Schweizer Großbank Credit Suisse fährt als Folge der Milliardeneinbußen durch den Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos ihre Geschäftsrisiken vorerst zurück und warnt vor möglichen weiteren Belastungen. „Die Höhe der risikogewichteten Aktiven und des Verschuldungsgrads sowohl für die Investmentbank als auch für die Gruppe wird vom Verwaltungsrat in Zusammenarbeit mit der (Aufsichtsbehörde) Finma begrenzt, bis die Überprüfung abgeschlossen ist“, heißt es in dem am Donnerstag verfügbaren Quartalsbericht des Instituts.