Großbank: UBS einigt sich in Steuerverfahren mit belgischer Justiz

Demnach zahlt die UBS 49 Millionen Euro, erkennt aber keine Schuld in Zusammenhang mit den Vorfällen in den Jahren 2005 bis 2013 an. Der Vorwurf der Geldwäsche und des Betreibens einer kriminellen Organisation wurde fallengelassen. „Wir bestätigen die Einigung und sind erfreut, dass diese Angelegenheit beigelegt werden konnte“, sagte ein Banksprecher. Die Bank habe das Geld bereits in der Vergangenheit zurückgestellt.