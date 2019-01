 Großbank: UBS findet Bankenfusion zu früh

ZürichDie Schweizer UBS strebt derzeit keine Fusion mit einer anderen europäischen Großbank an. „Die UBS ist heute viel stärker als vor der Finanzkrise, dennoch käme ein Zusammenschluss mit einer anderen Bank, egal welcher, zum heutigen Zeitpunkt zu früh“, sagte UBS-Verwaltungsratschef Axel Weber in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Schweizer „Tages-Anzeiger“.