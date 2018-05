Großbank : UBS sieht Deutschland als WM-Sieger

Die Analysten der UBS-Vermögensverwaltung haben ihren Werkzeugkasten für Investitionsentscheidungen auf den Fußball übertragen – und griffen dabei auf verschiedene Indikatoren zurück. Darunter etwa das so genannte Elo-Rating, mit dem Nationalmannschaften bewertet werden, aber auch das Abschneiden in der Qualifikation und bei vergangenen Turnieren. Per Computer ließen die UBS-Leute die teilnehmenden Teams in 10.000 virtuellen Turnieren gegeneinander antreten.