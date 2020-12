Grossbank: UBS vertraut Sabine Keller-Busse Heimatmarkt Schweiz an

Keller-Busses Vorgänger Lehmann hat ein Projekt gestartet, um das Geschäft für die Zukunft zu rüsten. „Dies wird kein Sprint, sondern eine mehrjährige Transformation“, erklärte er in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Mitteilung an seine Mitarbeiter. „Deshalb ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, die Führung des Schweizer Geschäfts in neue Hände zu legen.“