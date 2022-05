Großbank: Unicredit zu Russland wohl in Kontakt mit potenziellen Käufern

Die Mutter der Münchener HVB gehört neben der österreichischen Raiffeisen Bank International und der französischen Societe Generale zu den drei großen auch im Privatkundengeschäft in Russland vertretenen westlichen Banken. SocGen hat bereits den Verkauf ihrer Tochter Rosbank an den russischen Milliardär Wladimir Potanin vereinbart, und nimmt damit einen Verlust von etwa 3 Milliarden Euro in Kauf. Raiffeisen hat sich noch nicht festgelegt, berichtete letzte Woche aber ebenfalls von Kontakt zu Interessenten.