Großbanken: Fusionsgerüchte treiben die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank

Laut dem „Spiegel“-Bericht hält der neue Deutsche-Bank-Chef Sewing an dieser Position fest. In den nächsten 18 Monaten sei eine Fusion kein Thema, habe er intern gesagt. Zunächst müsse man die immer noch nicht abgeschlossene Integration der Postbank verdauen und nun endlich komplett in den Konzern eingliedern will. Zudem läuft noch ein Kostensparprogramm, das die Bank sanieren soll.