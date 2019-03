Großbanken-Zusammenschluss: Scholz: Deutsche Bank und Commerzbank loten aktuelle Lage aus

BerlinDie Deutsche Bank und die Commerzbank loten nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die aktuelle Lage aus. „Es gibt Beratungen über die Situation wie sie ist. Die Bundesregierung ist ein fairer Begleiter von privatwirtschaftlichen Diskussionen“, sagte Scholz am Montag am Rande des Treffens der Euro-Finanzminister in Brüssel. „Mehr gibt es da gegenwärtig nicht zu sagen.“