Großbritannien: Ex-UBS-Angestellte in London wegen Insiderhandel verurteilt

LondonEiner ehemaligen UBS-Angestellten droht in Großbritannien nach einer Verurteilung wegen Weitergabe von Insiderinformationen eine Gefängnisstrafe. Eine Jury am Southwark Crown Court in London befand am Dienstag die Angestellte, die als Compliance Officer bei der Schweizer Großbank gearbeitet hatte, wegen Insidergeschäften in drei Fällen im Zeitraum Juni 2013 bis Juni 2014 für schuldig. Zusammen mit ihr wurde auch ihre Freundin, eine Tageshändlerin, verurteilt. Den beiden Frauen drohen für die Vergehen bis zu sieben Jahre Haft.