Großbritannien: IT-Panne der TSB betrifft Millionen Kunden – und stürzt die britische Bank in die Krise

Es begann harmlos. Vergangenes Wochenende kündigte TSB an, dass einige Transaktionen für weniger als 48 Stunden nicht durchgeführt werden können. 1,3 Millionen Daten der Kunden müsste die IT auf ein neues System übertragen, das von der spanischen Muttergesellschaft aufgesetzt wurde. Rund 100 Millionen Pfund (113 Millionen Euro) sollte das pro Jahr einsparen. Die IT-Experten der Bank waren optimistisch: Alles habe gut geklappt, vermeldete TSBs Muttergesellschaft am Sonntagabend, ein Foto mit Mitarbeitern, die gut gelaunt auf die gelungene Umstellung mit Sekt anstießen, machte intern die Runde. Doch die Freude war verfrüht: Die Umstellung endete im Desaster.