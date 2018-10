Großbritannien: Julius Bär gewinnt dank Brexit neue Kunden

EdinburghDer Ausbau seiner Präsenz in Großbritannien zahlt sich für den Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär aus. Das Institut habe im laufenden Jahr mehr britische Kunden hinzugewonnen als in den beiden Vorjahren zusammen, sagte David Durlacher, Chef des Geschäfts auf den britischen Inseln, der Nachrichtenagentur Reuters. Während andere Häuser mit den Vorbereitungen für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) beschäftigt seien und teilweise auch Niederlassungen schließen würden, habe Bär im laufenden Jahr in Manchester, Leeds und Edinburg neue Büros eröffnet.