Großbritannien: Londoner Banken holen Mitarbeiter in die Büros zurück

Kaum hat der britische Premierminister Boris Johnson alle Corona-Maßnahmen aufgehoben, rufen die Banken in London ihre Mitarbeiter in die Büros zurück. Institute wie Standard Chartered und Citigroup verschickten am Donnerstag Mails an ihre Angestellten mit der Bitte, zumindest tageweise an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren. Cafes und Restaurants im Finanzviertel Canary Wharf freuen sich auf mehr Kundschaft und anziehende Geschäfte. Ihnen gingen durch die mehrfachen Lockdowns viel Umsatz verloren.