Großbritannien: Notenbankchef Carney deutet wegen Brexit längere Amtszeit an

Carney verwies darauf, dass er seine Zeit an der Spitze der Notenbank bereits wegen des Brexit verlängert habe. „Ich bin gewillt, alles Weitere zu tun, was ich kann, um einen reibungslosen Brexit und einen effizienten Übergang bei der Bank of England zu ermöglichen“, fügte er hinzu. Eine entsprechende Erklärung werde voraussichtlich in angemessener Zeit veröffentlicht.