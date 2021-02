Großbritannien: Notenbanker vermutet, dass er vielleicht nie mehr Zinssatz von fünf Prozent sehen wird

Ein ranghohes Mitglied der britischen Notenbank glaubt nicht daran, dass der Zinssatz in seinem Land in den nächsten Jahrzehnten wieder auf einst übliche Werte von vier oder fünf Prozent steigt. Entsprechend äußerte sich Gertjan Vlieghe, der bei der Bank of England an Zinsentscheidungen mitwirkt, am Montagabend vor Studenten an der Universität Durham. Auf die Frage, wann die Zinsen auf ein Niveau von vier bis fünf Prozent zurückkehren würden, sagte der 49-Jährige: „Vielleicht nicht, so lange ich lebe.“ Üblicherweise äußern sich Mitglieder der Notenbank zwar auch zur Zukunft. Ein solch langer Zeitraum ist aber eher selten.