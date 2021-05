Großbritannien: Skandal um Diana-Interview: Rücktritt von Ex-BBC-Topfunktionär

In dem Gespräch sagte Diana damals, ihre Ehe mit Prinz Charles sei gescheitert, weil er noch immer in seine einstige Freundin Camilla Parker Bowles verliebt sei. Sie sei am Boden zerstört gewesen, als sie 1986 - fünf Jahre nach der Hochzeit - herausgefunden habe, dass Charles seine Beziehung zu Camilla wieder aufgenommen habe, erklärte Diana. „Es gab drei in dieser Ehe, also war es ein bisschen voll.“ Derart deprimiert und verzweifelt sei sie gewesen, dass sie sich absichtlich selbst verletzt habe, sagte Diana weiter.