Großbritannien: Vodafone holt sich Samsung Electronics für 5G-Netzausbau

Großbritannien hat bereits verfügt, dass Huawei-Geräte bis Ende 2027 aus seinem 5G-Netz entfernt werden. Vodafone ist der weltweit zweitgrößte Mobilfunkanbieter und hat Mitte Juni davor gewarnt, dass sich die Entwicklung der 5G-Technologie in Großbritannien unter Ausschluss von Huawei deutlich verzögern werde: „Die britische Führungsrolle bei 5G wird verloren gehen, wenn Mobilfunkbetreiber gezwungen sind, Zeit und Geld für den Austausch bestehender Geräte aufzuwenden“, sagte Scott Petty, Technologievorstand von Vodafone UK, in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters.