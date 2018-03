Großbritannien: Wie junge Einwanderer auf schottische Inseln gelockt werden

Die außer Kontrolle geratenen Londoner Immobilienpreise dienen immer als Maßstab, um das vergleichsweise gute Preis-Leistungs-Verhältnis in der schottischen Einöde herauszustreichen. So wechselte Little Ross Island im vergangenen August binnen weniger Wochen den Besitzer, nachdem die nationalen Medien die Neugier der Immobilienjäger geweckt hatten. Nach Angaben des Maklers Galbraith gab es Dutzende Interessenten, der Kaufpreis lag am Ende über den geforderten 325.000 Pfund. Der neue Besitzer bekam dafür zwölf Hektar idyllischen Grund und Boden sowie ein Cottage mit sechs Schlafzimmern. Nur der Leuchtturm auf der Insel gehörte nicht zum Paket.