Großinvestor: Cerberus Insidern zufolge nicht mehr Berater der Deutschen Bank

Das Investment in die Deutsche Bank hat sich für Cerberus bislang als Enttäuschung erwiesen. Seit dem Einstieg haben die Deutsche-Bank-Aktien mehr als die Hälfte an Wert verloren. Aus der Wette auf eine Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank, an der Cerberus mit fünf Prozent beteiligt ist, wurde vorerst nichts. Die Gespräche über einen Zusammenschluss der beiden größten deutschen Privatbanken scheiterten im Frühjahr.