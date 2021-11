Grossinvestor: US-Investor Capital Group stockt bei der Deutschen Bank auf

Die Capital Group ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Los Angeles. Mit einem verwalteten Vermögen von fast zwei Billionen Dollar ist sie einer der weltweit größten Investoren und bezeichnet sich selbst als langfristig orientiert. Sie hat weltweit 29 Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Asien und Europa. Seit 2015 hat sie auch eine Vertriebsniederlassung in Frankfurt. Die Amerikaner gehören bei der Commerzbank ebenfalls zu den Großaktionären mit einem Anteil von mehr als fünf Prozent.