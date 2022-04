Gründer Fachkräftemangel setzt Start-ups immer mehr zu

Ob IT-Spezialisten oder Marketing-Experten – die Suche nach Fachkräften fällt Start-ups in Deutschland laut einer neuen Studie zunehmend schwer. In einer Umfrage des Bundesverbands Deutsche Start-ups gab gut jede zweite der jungen Firmen an, der Mangel an qualifizierten Leuten sei ein großes oder sehr großes Problem. Bei Start-ups mit mindestens 25 Beschäftigten waren es sogar 85 Prozent.