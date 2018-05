Gründerin des Netzwerks „Fondsfrauen“: Wie Anne Connelly für mehr Führungskräfte in der Finanzbranche sorgen will

Ihr Anliegen bei den Fondsfrauen: mehr Frauen in Führungspositionen der Fondsbranche zu bringen durch Vernetzen, Mentoring, Austausch. In Deutschland ist weniger als jeder zehnte Fondsmanager weiblich, in Führungspositionen sind Frauen noch rarer. „Männer in der Finanzbranche treten gern in den Wettbewerb, Frauen weniger“, sagt Connelly. Und in Deutschland kämen Mitarbeiter der Finanzbranche schon mal als arrogant rüber, weiß sie aus Erfahrung.