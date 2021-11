Grüne Investments ESG-Standards - die englische Notenbank gibt klare Kriterien vor

24. November 2021

Mit Screening-Verfahren und Scorecards will die Bank of England grüne Kriterien beim Ankauf von Unternehmensanleihen durchsetzen. Für Anleger will sie eine Art Blaupause sein, um einfacher grün zu investieren.