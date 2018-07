Grundlegende Änderung der Organisation: Commerzbank nimmt internen Umbau am Hauptsitz vor

Die Bank plant, traditionelle Projektteams durch flexiblere Einheiten zu ersetzen, sogenannte „Cluster“. In ihnen arbeiten Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen gemeinsam an einem Produkt oder einer Dienstleistung. Die Produkt- und Service Delivery-Teams werden in 15 „Schlüsselbereiche“ aufgeteilt, die in 53 Cluster mit jeweils bis zu 150 Angestellten unterteilt werden.