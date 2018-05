Grundsatzerklärung: Eon, RWE und Innogy schließen betriebsbedingte Kündigungen aus

Man sei fest entschlossen, die Rechte der Arbeitnehmer auch bei einer Neuaufstellung zu wahren, kündigen nun die beteiligten Unternehmen an. In einem Grundsatzpapier haben sich Eon-Chef Johannes Teyssen, RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und Innogy-Chef Uwe Tigges am Freitag auf wichtige Zusagen für die Arbeitnehmer geeinigt.