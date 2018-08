Gute Konjunktur: Führender US-Notenbanker plädiert für weitere Zinsanhebungen

Sorgen bereitet dem Währungshüter aber der sich verschärfende Handelstreit der USA mit Handelspartnern. Am Dienstag leiteten die USA und China eine neue Runde mit Zöllen und Gegenzöllen ein. Die Fed hat in diesem Jahr bereits zweimal ihren Leitzins erhöht. Zuletzt hob sie im Juni den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld auf die aktuell gültige Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent an. An den Börsen wird mit einem weiteren Schritt im September gerechnet. Barkin ist stimmberechtigtes Mitglied im über die Zinsen entscheidenden Offenmarktausschuss der Notenbank.