Gute Konjunkturlage: Arbeitsagenturen erwarten Rekordplus an Jobs

Die BA legt am Mittwoch die Arbeitslosenzahlen für Februar vor. In den vergangenen Jahren war ein leichter Rückgang um rund 13.000 Erwerbslose typisch für die Jahreszeit. Im ersten Monat des neuen Jahres hatte die BA rund 2,57 Millionen Arbeitslose registriert. Das war die geringste Arbeitslosigkeit in einem Januar seit der Wiedervereinigung 1990.