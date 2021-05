Hackerangriff Colonial: 80 Prozent der Tankstellen in Washington nach Pipeline-Angriff weiter ohne Benzin

Die Benzinversorgung an der US-Ostküste kommt nach dem Hackerangriff auf eine zentrale Pipeline wieder in Gang. Am Samstag meldeten noch 80 Prozent der Tankstellen in Washington leere Zapfsäulen, wie der Branchendienst GasBuddy berichtete. Im Bundesstaat North Carolina waren es demnach 63 Prozent und in Georgia 45 Prozent.