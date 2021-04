Hackerangriff Cyber-Attacke beeinträchtigt Madsack-Zeitungsproduktion

Am Freitag war das Medienhaus mit Hauptsitz in Hannover nach eigenen Angaben Opfer des Cyberangriffs auf Computersysteme geworden. Vom Sprecher hieß es weiter: „Gegenmaßnahmen wurden sofort eingeleitet, wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.“ Erst vor Monaten war die Funke Mediengruppe mit Hauptsitz in Essen, die auch zahlreiche Regionalzeitungen im Portfolio hat, Opfer eines schweren Hacker-Angriffs geworden.