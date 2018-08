Halbjahresergebnis: Helaba schließt für 2018 erneuten Gewinnrückgang nicht aus

FrankfurtDie Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) spürt die niedrigen Zinsen und den harten Wettbewerb. In einigen Bereichen sei das Umfeld noch etwas herausfordernder geworden, sagte Finanzchef Detlef Hosemann am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zur Halbjahresbilanz.