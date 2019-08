Halbjahreszahlen: 19 Prozent mehr Gewinn – Generali-Deal füllt Kassen von Hannover Rück

„Es gibt weltweit eine spürbar höhere Nachfrage nach Rückversicherungsschutz“, sagte der Finanzchef. „Wo immer das für uns profitabel war, haben wir zusätzliches Geschäft gezeichnet.“ Zudem konnte die Hannover Rück in den Vertragserneuerungen zum 1. Juni und 1. Juli in der Schaden-Rückversicherung Preissteigerungen durchsetzen. Im ersten Halbjahr legten die Bruttoprämien um 17,1 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro zu, währungsbereinigt war das ein Plus von 14,5 Prozent.